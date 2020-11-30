В ключе на 100 грн так было, а 17 ноября было так:
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:12
В ключе на 100 грн так было, а 17 ноября было так:
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57
Striker правила надо читать не здесь, а по ссылке, где все детально описано
Кешбечные карты!
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