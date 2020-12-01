УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:12
velvet написав:
Там так было:
"Очікуйте кешбек протягом 10 робочих днів, після закінчення терміну обмінів."
В ключе на 100 грн так было, а 17 ноября было так:
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Striker
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:57
Striker правила надо читать не здесь, а по ссылке, где все детально описано
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omb
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Додано: Вів 01 гру, 2020 17:59
посетитель написав:
С прошлой недели подтверждающие смски 3д секьюре приходят через час- полтора.Оплатить что либо становится проблема.Это только у меня такое?
Бывают периодически проблемы подобного плана.
Часто само "лечится" через минут 40, но какой-либо систематичности не замечено.
Sater
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:57
Отключите этот 3D Secure и не парьтесь, будет намного проще. Это же дебетка, а не кредитка. Я всегда бросаю деньги непосредственно перед оплатой. А если надо будет набить 30/60 оплат, то без 3D Secure это сделается в 10 раз быстрее.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs в Viber - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Повідомлень: 1213
З нами з: 15.02.20
Подякував: 165 раз.
Подякували: 123 раз.
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