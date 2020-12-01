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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1270127112721273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Товарищи, скиньте плиз ссылку для получения кэщбэка по накопительному 100 uhy. А то мне пришло bit.ly/31XP9OO, к-рое ведет на очевыгоду, к-рая работала до 12/05/2020 23:00.
Если туда ввожу код - пишет ошибку. Буду также торбить 729, но боюсь, там долго.
П.С. СМС с кодами и ссылками было 2 по сути одинаковых нерабочих, в Вайбере и приложении пусто.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В третий раз пришёл ключ-код на 100 гривен за открытие сберегательного счёта
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Они что, каждый день будут присылать код на 100 грн за накопительный? Токо шо опять прилетел.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И мне в 3-й раз. И опять - старая ссыль
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:09

студенти тестять розсилку :)
теж прийшло, теж "ваучер вже успішно обміняний" :)

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:10

  cheburek3 написав:Товарищи, скиньте плиз ссылку для получения кэщбэка по накопительному 100 uhy. А то мне пришло bit.ly/31XP9OO, к-рое ведет на очевыгоду, к-рая работала до 12/05/2020 23:00.
Если туда ввожу код - пишет ошибку. Буду также торбить 729, но боюсь, там долго.
П.С. СМС с кодами и ссылками было 2 по сути одинаковых нерабочих, в Вайбере и приложении пусто.

https://cashback.ochevygoda.com.ua/standart/
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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