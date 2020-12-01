Товарищи, скиньте плиз ссылку для получения кэщбэка по накопительному 100 uhy. А то мне пришло bit.ly/31XP9OO, к-рое ведет на очевыгоду, к-рая работала до 12/05/2020 23:00. Если туда ввожу код - пишет ошибку. Буду также торбить 729, но боюсь, там долго. П.С. СМС с кодами и ссылками было 2 по сути одинаковых нерабочих, в Вайбере и приложении пусто.
cheburek3 написав:Товарищи, скиньте плиз ссылку для получения кэщбэка по накопительному 100 uhy. А то мне пришло bit.ly/31XP9OO, к-рое ведет на очевыгоду, к-рая работала до 12/05/2020 23:00. Если туда ввожу код - пишет ошибку. Буду также торбить 729, но боюсь, там долго. П.С. СМС с кодами и ссылками было 2 по сути одинаковых нерабочих, в Вайбере и приложении пусто.