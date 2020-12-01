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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:24
Amid ага, есть +300 грн
Кешбечные карты!
Додано: Сер 02 гру, 2020 12:30
На счётах что-ли пересчитывают, не всем ещё зачислили.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Прийшов дивний пуш без деталей!
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Vitaemo! Na vash rakhunok zarakhovano kesh beku "" (podatky splacheno koshtamy banku)
ONLINE.UKRSIBBANK.COM
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коли вони вже навчаться давати точну інформацію а не якусь перепрошую ч***ню в пуші-смки??
PS в веб банкінгу побачив два прихода
ЗАРАХУВАННЯ БОНУСНИХ КОШТІВ 500.00
ЗАРАХУВАННЯ БОНУСНИХ КОШТІВ 1000.00
за що саме так ніде і не розшифровано..
може так задумано?
PS таки да - дякую банку за таку щедру акційну осінь
інші і в підмьотки сібасу не годяться в цьому плані
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 02 гру, 2020 13:07, всього редагувалось 2 разів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08
Банк ввів комісію за зберігання власних коштів у валюті на рахунку, та ще й хоче ввести за зняття з власного рахунку.. ми вже Швейцарія?
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