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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:24

Amid ага, есть +300 грн
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:30

  Amid написав:Упали 500 за 60 оплат октября и 1000 за "шалений вікенд" 50 оплат за выходные

На счётах что-ли пересчитывают, не всем ещё зачислили.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03

Прийшов дивний пуш без деталей!
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Vitaemo! Na vash rakhunok zarakhovano kesh beku "" (podatky splacheno koshtamy banku)
ONLINE.UKRSIBBANK.COM
------
коли вони вже навчаться давати точну інформацію а не якусь перепрошую ч***ню в пуші-смки??

PS в веб банкінгу побачив два прихода
ЗАРАХУВАННЯ БОНУСНИХ КОШТІВ 500.00
ЗАРАХУВАННЯ БОНУСНИХ КОШТІВ 1000.00

за що саме так ніде і не розшифровано..
може так задумано? :!: :?:

PS таки да - дякую банку за таку щедру акційну осінь
інші і в підмьотки сібасу не годяться в цьому плані
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 02 гру, 2020 13:07, всього редагувалось 2 разів.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

greenozon, Вам шашечки или ехать? ;)

  Amid написав:Упали 500 за 60 оплат октября
Успешно получил :)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:08

Банк ввів комісію за зберігання власних коштів у валюті на рахунку, та ще й хоче ввести за зняття з власного рахунку.. ми вже Швейцарія?
Rainbow
 
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