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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:50
мне ничего
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53
наверное излишки ликвидности ... избавляется ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:55
Только что пришло 500, а 1000 ещё нет.
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