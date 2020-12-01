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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:50

мне ничего :cry:
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IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37760
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6009 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:52

  IMPRINTER написав:мне ничего :cry:

аналогично, приготовился и жду)
vanok
 
Повідомлень: 248
З нами з: 12.02.13
Подякував: 21 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53

  vanok написав:
  IMPRINTER написав:мне ничего :cry:

аналогично, приготовился и жду)


наверное излишки ликвидности ... избавляется ...
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37760
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6009 раз.
 
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9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:55

  Flamingo написав:
  velvet написав:
  omb написав:rollo и мне на второй акк 1.5к упало :)

А мне чот ещё нет.

Вам вообще ни одной суммы не пришло или хотя бы одна была? У меня 1000 упала в час дня а 500тка только полтора часа спустя. Они похоже какими-то волнами суммы рассылают.

Только что пришло 500, а 1000 ещё нет.
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velvet
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 421 раз.
 
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