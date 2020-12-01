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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:50
мне ничего
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:52
IMPRINTER написав:
мне ничего
аналогично, приготовился и жду)
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vanok
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:53
vanok написав: IMPRINTER написав:
мне ничего
аналогично, приготовился и жду)
наверное излишки ликвидности ... избавляется ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:55
Flamingo написав: velvet написав: omb написав:rollo
и мне на второй акк 1.5к упало
А мне чот ещё нет.
Вам вообще ни одной суммы не пришло или хотя бы одна была? У меня 1000 упала в час дня а 500тка только полтора часа спустя. Они похоже какими-то волнами суммы рассылают.
Пришло 500 и минут через 15 пришла 1000.
Востаннє редагувалось velvet
в Сер 02 гру, 2020 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:06
пусто ... чекаю 1К
по 600х60 поки що купона навіть не було
ПС. 1К зайшло
Востаннє редагувалось stas_rst
в Сер 02 гру, 2020 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:07
IMPRINTER написав:
наверное излишки ликвидности ... избавляется ...
нормативы выполняют?
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:21
ничего не упало.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 15:50
+ 1000грн в 15-24, +300грн в 15-35. Ждем соточку за ощадный )
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yoggik
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:49
Ничего смешного. Вначале у другой карты в семье 200 не пришло, а теперь 1,5к на мою, чувствую, так же? И кто знает как заявка поможет.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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