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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:56

  Slx написав:
  rollo написав:
  IMPRINTER написав:мне ничего :cry:

Денег нет, но вы держитесь там! :mrgreen:

Ничего смешного. Вначале у другой карты в семье 200 не пришло, а теперь 1,5к на мою, чувствую, так же? И кто знает как заявка поможет.

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:07

500 прийшло ще вдень, 1000-ча досі десь блукає. Ключ на 1000 вибивав на наступний день, може тепер вона ще із запізненням на день прийде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На очевигоді сказали, що в них багато учасників і гроші можуть прийти з запізненням. Якщо після 3-х днів нема, тоді чинити шкандаль. :roll:
extreme_lviv_ua
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