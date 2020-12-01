Попробуйте в Очевыгоду обратиться. По непришедшим вовремя ключ-кодам они реально помогли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:56
Попробуйте в Очевыгоду обратиться. По непришедшим вовремя ключ-кодам они реально помогли.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:07
500 прийшло ще вдень, 1000-ча досі десь блукає. Ключ на 1000 вибивав на наступний день, може тепер вона ще із запізненням на день прийде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На очевигоді сказали, що в них багато учасників і гроші можуть прийти з запізненням. Якщо після 3-х днів нема, тоді чинити шкандаль.
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