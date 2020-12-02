Попробуйте в Очевыгоду обратиться. По непришедшим вовремя ключ-кодам они реально помогли.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:56
Попробуйте в Очевыгоду обратиться. По непришедшим вовремя ключ-кодам они реально помогли.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:07
500 прийшло ще вдень, 1000-ча досі десь блукає. Ключ на 1000 вибивав на наступний день, може тепер вона ще із запізненням на день прийде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На очевигоді сказали, що в них багато учасників і гроші можуть прийти з запізненням. Якщо після 3-х днів нема, тоді чинити шкандаль.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:31
Щойно прийшла тисяча. Поки тут не поплачешся - діла не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Теж все ще чекаю ...
Спостереження шановного klugа працює, кошти надійшли на рахунок
Востаннє редагувалось V2 в Сер 02 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:51
Хорошо потрясли банк
Кешбечные карты!
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:02
цікаво, який відсоток клієнтів взяв участь у цьому атракціоні небаченої щедрості ???
тут присутні - точно, але не усі ...
співробітники банку і філій - точно і майже усі ...
уважні клієнти з бажанням і знаннями, які не читають форуми - частково.
Мабуть усе ?
Додано: Сер 02 гру, 2020 20:49
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Хіба там немає заборони участі для співробітників?
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шановне товариство!
Потрібна порада Друзів.
Кешбечна програма діє до 10.12.2020 р.
Як найправильніше вчинити далі - закрити картку після 15 січня 2020 р. (виплата кешбеку за операції грудня) чи ...?
Та й чи буде кешбек за операції з 01 по 10 грудня?
Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48
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