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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:56

  Slx написав:
  rollo написав:
  IMPRINTER написав:мне ничего :cry:

Денег нет, но вы держитесь там! :mrgreen:

Ничего смешного. Вначале у другой карты в семье 200 не пришло, а теперь 1,5к на мою, чувствую, так же? И кто знает как заявка поможет.

Попробуйте в Очевыгоду обратиться. По непришедшим вовремя ключ-кодам они реально помогли.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:07

500 прийшло ще вдень, 1000-ча досі десь блукає. Ключ на 1000 вибивав на наступний день, може тепер вона ще із запізненням на день прийде?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

На очевигоді сказали, що в них багато учасників і гроші можуть прийти з запізненням. Якщо після 3-х днів нема, тоді чинити шкандаль. :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:31

Щойно прийшла тисяча. Поки тут не поплачешся - діла не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Теж все ще чекаю ...

Спостереження шановного klugа працює, кошти надійшли на рахунок :)
Востаннє редагувалось V2 в Сер 02 гру, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:51

Хорошо потрясли банк :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:02

цікаво, який відсоток клієнтів взяв участь у цьому атракціоні небаченої щедрості ???
тут присутні - точно, але не усі ...
співробітники банку і філій - точно і майже усі ...
уважні клієнти з бажанням і знаннями, які не читають форуми - частково.

Мабуть усе ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 20:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

stas_rst написав:цікаво, який відсоток клієнтів взяв участь у цьому атракціоні небаченої щедрості ???
тут присутні - точно, але не усі ...
співробітники банку і філій - точно і майже усі ...
уважні клієнти з бажанням і знаннями, які не читають форуми - частково.

Мабуть усе ?
Хіба там немає заборони участі для співробітників?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Шановне товариство!
Потрібна порада Друзів.
Кешбечна програма діє до 10.12.2020 р.
Як найправильніше вчинити далі - закрити картку після 15 січня 2020 р. (виплата кешбеку за операції грудня) чи ...?

Та й чи буде кешбек за операції з 01 по 10 грудня?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 21:48

  V2 написав:Шановне товариство!
- закрити картку після 15 січня 2020 р. (виплата кешбеку за операції грудня) чи ...?

Та й чи буде кешбек за операції з 01 по 10 грудня?

План вірний. Кешбек буде.
rollo
 
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