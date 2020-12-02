После 16.01, как капнет - толкайте СЕПОм на карты с бесплатным выходом и в этот же день зарывайте и пытайтесь открыть вновь
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
После 16.01, как капнет - толкайте СЕПОм на карты с бесплатным выходом и в этот же день зарывайте и пытайтесь открыть вновь
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:26
Кешбечные карты!
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:30
13-я пришла, потом еще пришли некоторые заманухи сибаса и выплаты по ним. Карта уже закрыта, ждем 45 дней, все по плану.
p.s. пользуюсь пока не своей картой, у нас их несколько
Додано: Сер 02 гру, 2020 22:52
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:35
У всіх така дилема, але у Сибаса якийсь доволі індивідуальний підхід. Потрібно проводити розвідку: персонального менеджера маєте, що каже? У відділенні дівчат цукерками пригощали, що кажуть?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:48
ІМХО, це ж не лотерея/розіграш Рено
Банківський продукт без прив"язки до місця роботи. Та й умови виписані для простого клієнта віком овер 18. Думаю, у співробітників, окрім зп-продукту, є ще й спецумови по депозитах/кредитах + усі інші "нелотерейні" програми, де виключається пряме/приховане зловживання.
Нема ж заборони продавцям купувати у магазині, де вони працюють. Навпаки, під свята їм дають хороші бонуси на покупки (Епік 25-30%, бутіки одягу - до 50% і т.п.).
Додано: Сер 02 гру, 2020 23:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По кредитах-депозитах - немає, це точно. Колись були знижки по іпотеці, але де тепер та іпотека. По пакетних пропозиціях є.
А щодо участі співробітників - Сиб не найщедріший банк, і власне акція направлена на залучення нових клієнтів і активізацію існуючих, а не для додаткової винагороди співробітників, тому майже певен, що є умова що виключає участь співробітників (сам не читав, напевне не скажу)
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