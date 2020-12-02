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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1274127512761277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:закрити картку після 15 січня 2020 р

После 16.01, как капнет - толкайте СЕПОм на карты с бесплатным выходом и в этот же день зарывайте и пытайтесь открыть вновь :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:26

  stas_rst написав:Мабуть усе ?
с форума еще куче знакомым посоветовали :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:30

  Alien написав:
  Slx написав:Предлагаю дождаться 16-го числа и услышать от тех, кто в сентябре карту оформлял - пришла ли 13-я зарплата или нет.

Ваша порада достатньо гарна якби не одне але... Справа в тому, що за тi кiлька як ця проблема тут обговорюється нiхто не зiзнався, що є власником нью-када з вересня 2019. Тому може виявитись так, що пiсля 16 жовтня просто нiхто нiчого не напише и треба буде чекати 16 листопада та коментаря вiд Maksi2

13-я пришла, потом еще пришли некоторые заманухи сибаса и выплаты по ним. Карта уже закрыта, ждем 45 дней, все по плану.
p.s. пользуюсь пока не своей картой, у нас их несколько :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 22:52

  ukrprom2014 написав:
  V2 написав:закрити картку після 15 січня 2020 р

После 16.01, как капнет - толкайте СЕПОм на карты с бесплатным выходом и в этот же день зарывайте и пытайтесь открыть вновь :)


Ідеальна картина, але на форумі пишуть, що буває треба й 45 днів чекати, а програма до 31.01.2021 р. :(
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:35

  V2 написав:
  ukrprom2014 написав:
  V2 написав:закрити картку після 15 січня 2020 р

После 16.01, как капнет - толкайте СЕПОм на карты с бесплатным выходом и в этот же день зарывайте и пытайтесь открыть вновь :)


Ідеальна картина, але на форумі пишуть, що буває треба й 45 днів чекати, а програма до 31.01.2021 р. :(

У всіх така дилема, але у Сибаса якийсь доволі індивідуальний підхід. Потрібно проводити розвідку: персонального менеджера маєте, що каже? У відділенні дівчат цукерками пригощали, що кажуть?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:48

  Faceless написав:
stas_rst написав:цікаво, який відсоток клієнтів взяв участь у цьому атракціоні небаченої щедрості ???
тут присутні - точно, але не усі ...
співробітники банку і філій - точно і майже усі ...
уважні клієнти з бажанням і знаннями, які не читають форуми - частково.
Мабуть усе ?
Хіба там немає заборони участі для співробітників?

ІМХО, це ж не лотерея/розіграш Рено :)
Банківський продукт без прив"язки до місця роботи. Та й умови виписані для простого клієнта віком овер 18. Думаю, у співробітників, окрім зп-продукту, є ще й спецумови по депозитах/кредитах + усі інші "нелотерейні" програми, де виключається пряме/приховане зловживання.
Нема ж заборони продавцям купувати у магазині, де вони працюють. Навпаки, під свята їм дають хороші бонуси на покупки (Епік 25-30%, бутіки одягу - до 50% і т.п.).
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 23:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  stas_rst написав:Думаю, у співробітників, окрім зп-продукту, є ще й спецумови по депозитах/кредитах + усі інші "нелотерейні" програми

По кредитах-депозитах - немає, це точно. Колись були знижки по іпотеці, але де тепер та іпотека. По пакетних пропозиціях є.
А щодо участі співробітників - Сиб не найщедріший банк, і власне акція направлена на залучення нових клієнтів і активізацію існуючих, а не для додаткової винагороди співробітників, тому майже певен, що є умова що виключає участь співробітників (сам не читав, напевне не скажу)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 07:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  V2 написав:...а програма до 31.01.2021 р. :(
Банк недавно выпустил зарплатную карту на базе линейки NEW CARD с кешбеком — это даёт предпосылки того, что программа кешбека с большей вероятностью будет продлена.
Но по текущим платежным картам программа кешбека, скорее всего, продлена не будет — необходимо карту перевыпускать.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:00

  V2 написав:Ідеальна картина, але на форумі пишуть, що буває треба й 45 днів чекати, а програма до 31.01.2021 р. :(
ну так зачем заранее расстраиваться, с каждым днем все больше мененджеров научаться менять моментально
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток :)
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається :)
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