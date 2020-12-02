1) не всі заправки можуть сканувати QR-код (не скрізь реалізовано).
2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:38
1) не всі заправки можуть сканувати QR-код (не скрізь реалізовано).
2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:57
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:14
jay2004 там послідовність дій у додатку. На одному з етапів дає можливість застосувати код з попереднім вибором пального (різні розміри знижки залежно від якості палива).
Інфа Аміда правильна.
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:42
Або навчиться закривати за правилами. З високою ймовірністю, закриття того ж дня - це недбалість менеджера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:44
пока меня парили в бане пришел трижды одинаковый ключ. Спсб,лягушатники
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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