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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1275127612771278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:38

  stas_rst написав:до уваги водіїв, хто лиє на КЛО
сьогодні відкрили оплату через додаток і гаманець МП
+5%
Оновіть додаток :)
ПС.Остання заправка "ГАЗ" через "ТАС" вийшла з дисконтом 13,5% від стартової ціни. Тепер буде +3% = 16,5%
Свято наближається :)


1) не всі заправки можуть сканувати QR-код (не скрізь реалізовано).
2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:2) в мене є купон (-5грн від стели). Його також можна примінити?

Если это электронный купон в приложении, то можно
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:14

jay2004 там послідовність дій у додатку. На одному з етапів дає можливість застосувати код з попереднім вибором пального (різні розміри знижки залежно від якості палива).
Інфа Аміда правильна.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:42

  omb написав:
  V2 написав:Ідеальна картина, але на форумі пишуть, що буває треба й 45 днів чекати, а програма до 31.01.2021 р. :(
ну так зачем заранее расстраиваться, с каждым днем все больше мененджеров научаться менять моментально

Або навчиться закривати за правилами. З високою ймовірністю, закриття того ж дня - це недбалість менеджера.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:44

  Мизантрóп написав:
  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:вернули на ньюкард и 100грн. вдобавок))

Что? Еще раз 100 грн дали? :)

не ,я про тот загадочный первый день,но буду рад и ключу ещё,как написано в условиях))

пока меня парили в бане пришел трижды одинаковый ключ. Спсб,лягушатники :!:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:робіть розрахунки від 100 гривень картками Mastercard від UKRSIBBANK. Більше транзакцій – більше шансів!
Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:37

  velvet написав:Вигравайте 10'000 грн щотижня та супер кешбек 100'000 грн 30 грудня! Просто щодня робіть розрахунки від 100 гривень картками Mastercard від UKRSIBBANK. Більше транзакцій – більше шансів! Деталі https://bnpp.lk/EyL6g0
Это не наш метод, где гарантированный кешбэк?


Ну так за каждые 100 грн. вам капнет по 5, за месяц настреляете 140 грн. вот вам и гарантированный кешбек :)
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:04

  velvet написав:Вигравайте 10'000 грн щотижня та супер кешбек 100'000 грн 30 грудня! Просто щодня робіть розрахунки від 100 гривень картками Mastercard від UKRSIBBANK. Більше транзакцій – більше шансів! Деталі https://bnpp.lk/EyL6g0
Это не наш метод, где гарантированный кешбэк?


Ferlakur
 
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velvet я поучаствую, растяну комуналку + ежедневные покупки на сколько могу :)
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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