omb
Коммуналку теперь в ПУМБ под 10% кешбека кошерно платить
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:45
omb
Коммуналку теперь в ПУМБ под 10% кешбека кошерно платить
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:54
Spring я знаю, лениво идти оформлять, ради тех 5% разницы + не всегда есть комуналки на 3к, если после апреля они акцию продлят, то пойду
Кешбечные карты!
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:19
Подскажите, кому не сложно, за подяку)) как можно быстро и наверняка:
1) Узнать, что деньги точно уже на счету - в моно всё четко по приложению, в форварде цифры в приложении и пушах ничего не значат (только выписка или горячка), а как здесь по ньюкарте ?
2) Узнать сумму текущего кешбека (5% за интернет-расчеты), который насобирался за текущий месяц, или самому вычислять по операциям и ждать когда банк его выплатит?
Это явно обсуждалось, но форум большой….
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
1. По NEW Card деньги можно использовать, как только они появились в приложении. В зависимости от пути поступления этих денег может быть овердрафт, но он здесь без штрафных санкций, поэтому можно не париться.
2. Самому вычислять и сравнивать с выплаченным.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:40
Oberon
1. Укрсиб по ньюкарду не наказывает за теховер - поэтому ваш вопрос не принципиален. Если банк пропускает платеж и показывает наличие денег на остатке по карте - можно платить. Иногда в приложении появляется надпись о проводке связанной с овером, но она быстро исчезает и никаких последствий для владельца карты не несет.
2. Только самому. Это не моня
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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