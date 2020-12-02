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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:45

omb
Коммуналку теперь в ПУМБ под 10% кешбека кошерно платить
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 197
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 23 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:54

    Spring я знаю, лениво идти оформлять, ради тех 5% разницы + не всегда есть комуналки на 3к, если после апреля они акцию продлят, то пойду
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
    omb
     
    Повідомлень: 2543
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    Подякував: 23 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:19

    Подскажите, кому не сложно, за подяку)) как можно быстро и наверняка:
    1) Узнать, что деньги точно уже на счету - в моно всё четко по приложению, в форварде цифры в приложении и пушах ничего не значат (только выписка или горячка), а как здесь по ньюкарте ?
    2) Узнать сумму текущего кешбека (5% за интернет-расчеты), который насобирался за текущий месяц, или самому вычислять по операциям и ждать когда банк его выплатит?
    Это явно обсуждалось, но форум большой….
    Oberon
     
    Повідомлень: 5
    З нами з: 15.09.20
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:38

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    1. По NEW Card деньги можно использовать, как только они появились в приложении. В зависимости от пути поступления этих денег может быть овердрафт, но он здесь без штрафных санкций, поэтому можно не париться.
    2. Самому вычислять и сравнивать с выплаченным.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлень: 1889
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 50 раз.
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:40

    Oberon
    1. Укрсиб по ньюкарду не наказывает за теховер - поэтому ваш вопрос не принципиален. Если банк пропускает платеж и показывает наличие денег на остатке по карте - можно платить. Иногда в приложении появляется надпись о проводке связанной с овером, но она быстро исчезает и никаких последствий для владельца карты не несет.
    2. Только самому. Это не моня
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:41

    ingtrans, Flamingo - спасибо огромное (в профили и карму тоже:). По вопросу 1 за теховер Пумб тоже типа не наказывает, но списывает, гад, и возвращает только если самому об этом просить в поддержке, вот я трохи и напрягся:)
    Oberon
     
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