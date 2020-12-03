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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1276127712781279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:45

omb
Коммуналку теперь в ПУМБ под 10% кешбека кошерно платить
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:54

    Spring я знаю, лениво идти оформлять, ради тех 5% разницы + не всегда есть комуналки на 3к, если после апреля они акцию продлят, то пойду
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
    omb
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:19

    Подскажите, кому не сложно, за подяку)) как можно быстро и наверняка:
    1) Узнать, что деньги точно уже на счету - в моно всё четко по приложению, в форварде цифры в приложении и пушах ничего не значат (только выписка или горячка), а как здесь по ньюкарте ?
    2) Узнать сумму текущего кешбека (5% за интернет-расчеты), который насобирался за текущий месяц, или самому вычислять по операциям и ждать когда банк его выплатит?
    Это явно обсуждалось, но форум большой….
    Oberon
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:38

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    1. По NEW Card деньги можно использовать, как только они появились в приложении. В зависимости от пути поступления этих денег может быть овердрафт, но он здесь без штрафных санкций, поэтому можно не париться.
    2. Самому вычислять и сравнивать с выплаченным.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:40

    Oberon
    1. Укрсиб по ньюкарду не наказывает за теховер - поэтому ваш вопрос не принципиален. Если банк пропускает платеж и показывает наличие денег на остатке по карте - можно платить. Иногда в приложении появляется надпись о проводке связанной с овером, но она быстро исчезает и никаких последствий для владельца карты не несет.
    2. Только самому. Это не моня
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:41

    ingtrans, Flamingo - спасибо огромное (в профили и карму тоже:). По вопросу 1 за теховер Пумб тоже типа не наказывает, но списывает, гад, и возвращает только если самому об этом просить в поддержке, вот я трохи и напрягся:)
    Oberon
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:47

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    Последняя акция с розыгрышем вроде как для всех, а в официальных правилах написано, что для приглашенных. Мне например приглашение не приходило ни по каким каналам.

    UPD: уже исправили, акция для всех.
    Ferlakur
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:37

      MASolomko написав:
      V2 написав:...а програма до 31.01.2021 р. :(
    Банк недавно выпустил зарплатную карту на базе линейки NEW CARD с кешбеком — это даёт предпосылки того, что программа кешбека с большей вероятностью будет продлена.
    Но по текущим платежным картам программа кешбека, скорее всего, продлена не будет — необходимо карту перевыпускать.

    КБ по зарплатке также всего 12 месяцев...
    СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
    ol_zy
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:49

      velvet написав:Вигравайте 10'000 грн щотижня та супер кешбек 100'000 грн 30 грудня! Просто щодня робіть розрахунки від 100 гривень картками Mastercard від UKRSIBBANK. Більше транзакцій – більше шансів! Деталі https://bnpp.lk/EyL6g0
    Это не наш метод, где гарантированный кешбэк?


    По всем предыдущим аналогичным акциям Банка ни разу не предоставила списки победителей. С форума пока ни одного человека, кто выигрывал Джек пот.

    Вещают наверное эти выиграши на мертвые души... Хотя по всем другим аукционам щедрости, особенно в октябре-ноябре, грех жаловаться!
    STIGA
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:55

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      STIGA написав:С форума пока ни одного человека, кто выигрывал Д

    Тут народ серьезный, в лохотрон не верят.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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