|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:54
Сегодня буду жаловаться за отсутствие тысячи. Как лучше связываться? Звонком на Очевигоду? Чатом?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 781
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор