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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сегодня буду жаловаться за отсутствие тысячи. Как лучше связываться? Звонком на Очевигоду? Чатом?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:23
Пишите в чат Очевыгоды. Отвечают медленно, страницу не закрывайте с диалогом, можете через пару часов зайти на нее и увидеть ответ на свое обращение. И на почту приходит текст диалога по обращению.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27
+50грн !
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