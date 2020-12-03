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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1277127812791280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сегодня буду жаловаться за отсутствие тысячи. Как лучше связываться? Звонком на Очевигоду? Чатом?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:23

Пишите в чат Очевыгоды. Отвечают медленно, страницу не закрывайте с диалогом, можете через пару часов зайти на нее и увидеть ответ на свое обращение. И на почту приходит текст диалога по обращению.
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27

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