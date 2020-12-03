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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1277127812791280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Сегодня буду жаловаться за отсутствие тысячи. Как лучше связываться? Звонком на Очевигоду? Чатом?
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Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:23

Пишите в чат Очевыгоды. Отвечают медленно, страницу не закрывайте с диалогом, можете через пару часов зайти на нее и увидеть ответ на свое обращение. И на почту приходит текст диалога по обращению.
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27

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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:48

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

    Шансов мало. Я - человек, который подстраховывается обычно, но... все пуши с кодами я всегда скриншотил на всякий параноидальный, а именно на 1000 - нет ибо я решил сразу не ожидая и минуты его ввести и не заниматься перед этим "дуристикой".
    Телефон восстановлен в заводские был в конце ноября и пуши не сохранились в приложении (я чего-то думал, что история оных должна сохраняться как в монобанке).
    Мой код не видят, доказать про его наличие мне нечем. Заявку таки приняли "проверить", но посмотрим как будет.
    Уверен ли я, что код мне приходил и что я его ввел? При том, что 2 акка в семье его ждали и при чтении ежедневно форума? На 1000 грн? Ну вы знаете ответ.
    https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
    Slx
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:52

      ukrprom2014 написав:
      STIGA написав:С форума пока ни одного человека, кто выигрывал Д

    Тут народ серьезный, в лохотрон не верят.

    При чём тут верят или не верят? Все автоматически участвовали уже не в одном таком розыгрыше выполняя условия по количеству операций и т.п.,Но никто до сих пор на форуме не написал, что ему выпал какой нибудь из этих суперпризов. Все получили только гарантированные суммы за количество операций.
    Вознаграждение за оформление карт:
    зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
    velvet
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:58

    Slx
    Позвоните именно в Очевыгоду, там оператор по номеру Вашего телефона скажет есть ли Вы в списке на выплату и высылался ли ключ-код. Мне сразу не пришёл ключ-код на 1000 . Я позвонил и девушка по номеру телефона его нашла и сама активировала. У меня в итоге не было скрина об активации, но 1000 пришла.
    Вознаграждение за оформление карт:
    зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
    velvet
     
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:08

      Ferlakur написав:Последняя акция с розыгрышем вроде как для всех, а в официальных правилах написано, что для приглашенных. Мне например приглашение не приходило ни по каким каналам.

    UPD: уже исправили, акция для всех.

    Якщо акція для всіх, то чому про неї нема інформації на сайті банку?
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