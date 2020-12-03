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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сегодня буду жаловаться за отсутствие тысячи. Как лучше связываться? Звонком на Очевигоду? Чатом?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:23
Пишите в чат Очевыгоды. Отвечают медленно, страницу не закрывайте с диалогом, можете через пару часов зайти на нее и увидеть ответ на свое обращение. И на почту приходит текст диалога по обращению.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:27
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Шансов мало. Я - человек, который подстраховывается обычно, но... все пуши с кодами я всегда скриншотил на всякий параноидальный, а именно на 1000 - нет ибо я решил сразу не ожидая и минуты его ввести и не заниматься перед этим "дуристикой".
Телефон восстановлен в заводские был в конце ноября и пуши не сохранились в приложении (я чего-то думал, что история оных должна сохраняться как в монобанке).
Мой код не видят, доказать про его наличие мне нечем. Заявку таки приняли "проверить", но посмотрим как будет.
Уверен ли я, что код мне приходил и что я его ввел? При том, что 2 акка в семье его ждали и при чтении ежедневно форума? На 1000 грн? Ну вы знаете ответ.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:52
При чём тут верят или не верят? Все автоматически участвовали уже не в одном таком розыгрыше выполняя условия по количеству операций и т.п.,Но никто до сих пор на форуме не написал, что ему выпал какой нибудь из этих суперпризов. Все получили только гарантированные суммы за количество операций.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:58
Slx
Позвоните именно в Очевыгоду, там оператор по номеру Вашего телефона скажет есть ли Вы в списке на выплату и высылался ли ключ-код. Мне сразу не пришёл ключ-код на 1000 . Я позвонил и девушка по номеру телефона его нашла и сама активировала. У меня в итоге не было скрина об активации, но 1000 пришла.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:08
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