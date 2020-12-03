Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:48

Шансов мало. Я - человек, который подстраховывается обычно, но... все пуши с кодами я всегда скриншотил на всякий параноидальный, а именно на 1000 - нет ибо я решил сразу не ожидая и минуты его ввести и не заниматься перед этим "дуристикой".

Телефон восстановлен в заводские был в конце ноября и пуши не сохранились в приложении (я чего-то думал, что история оных должна сохраняться как в монобанке).

Мой код не видят, доказать про его наличие мне нечем. Заявку таки приняли "проверить", но посмотрим как будет.

Уверен ли я, что код мне приходил и что я его ввел? При том, что 2 акка в семье его ждали и при чтении ежедневно форума? На 1000 грн? Ну вы знаете ответ.

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