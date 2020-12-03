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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1278127912801281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Andrew75 написав:При подключении пришло сообщение, что карту подключли к Star inform+,
значит + ,апка то сырая и кривая.
Решается через чат за 2 минуты
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:апка то сырая и кривая.

Я бы не сказал. Может она не супер-пупер функциональная, но особых проблем с ней нет.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:07

Мизантрóп а что в апке не устраивает? мне наоборот данное приложение симпатизирует
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Приложение в целом вполне нормальное, хотя есть и мелкие баги и есть что развивать. Но в целом приятное, не тупит, пуши ходят исправно, особенно нравится, что можно прочитать пуш, не заходя в приложение, это очень удобно. Раздел с учетом расходов на самом деле имеет огромный потенциал, его бы развить, можно было бы вообще супер фичу сделать.
Faceless
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