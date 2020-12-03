значит + ,апка то сырая и кривая.
Решается через чат за 2 минуты
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
значит + ,апка то сырая и кривая.
Решается через чат за 2 минуты
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Я бы не сказал. Может она не супер-пупер функциональная, но особых проблем с ней нет.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:07
Мизантрóп а что в апке не устраивает? мне наоборот данное приложение симпатизирует
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Приложение в целом вполне нормальное, хотя есть и мелкие баги и есть что развивать. Но в целом приятное, не тупит, пуши ходят исправно, особенно нравится, что можно прочитать пуш, не заходя в приложение, это очень удобно. Раздел с учетом расходов на самом деле имеет огромный потенциал, его бы развить, можно было бы вообще супер фичу сделать.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Заменил сегодня карту за один заход. 15 минут и новая карта на руках. Знал бы, что так все обернется, еще бы потянул с заменой.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:22
не супер-пупер функциональная©
и есть что развивать©
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:27
Это совсем не одно и то же, что "сырая и кривая". Вот приложение О.Банк, когда его пустили в массы (даже не бета), было сырое и кривое. А здесь нормально работает, свои функции выполняет, никаких проблем не создает.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:30
ingtrans стар информ не отображает корректно,у меня по одному акку на 10 грн. рвет выписку за первую пополняху до вкл. программы КБ.В одном акке уведомления пусты,а пуши идут,а в клоне всё есть .Ну то такэ,справляемся
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:01
Мизантрóп ну допиливать всегда есть что
Кешбечные карты!
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