Шта?? Вчера исправили, чтоб было для всех, сегодня обратно — для избранных?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:38
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:46
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:54
Позвоните еще вы, покапайте им на мозги. Логики ноль, количество призов ограниченно, а чем больше участников и транзакций соответственно будет, тем банку выгоднее.
Если конечно не под своих сделали.
Они даже не знают что ссылка на очевыгоду по этой акции просто на сайте выложена.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:22
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Потому в программе чётко и написано "необхідно щодня "
Лохотрон
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:46
Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:49
И еще.
При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.
В приложении светится без плюса.
Менеджер сказала, что ничего страшного. СМС информирование бесплатно.
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