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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1280128112821283>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:38

  komp написав:И банк и очевыгода подтвердили что действует только для "избранных", сказали исправят информацию на сайте.

Шта?? Вчера исправили, чтоб было для всех, сегодня обратно — для избранных? :shock:
Ferlakur
 
Повідомлень: 3570
З нами з: 14.10.08
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Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:46

  Ferlakur написав:
  komp написав:И банк и очевыгода подтвердили что действует только для "избранных", сказали исправят информацию на сайте.

Шта?? Вчера исправили, чтоб было для всех, сегодня обратно — для избранных? :shock:


Для 401-го заранее избранного участника. )
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:54

  Ferlakur написав:
  komp написав:И банк и очевыгода подтвердили что действует только для "избранных", сказали исправят информацию на сайте.

Шта?? Вчера исправили, чтоб было для всех, сегодня обратно — для избранных? :shock:

Позвоните еще вы, покапайте им на мозги. Логики ноль, количество призов ограниченно, а чем больше участников и транзакций соответственно будет, тем банку выгоднее.
Если конечно не под своих сделали.
Зображення
Зображення

Они даже не знают что ссылка на очевыгоду по этой акции просто на сайте выложена.
komp
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Повідомлень: 8320
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Подякували: 3406 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:22

  komp написав:Они даже не знают что ссылка на очевыгоду по этой акции просто на сайте выложена.


девочки на ТЛ могли и ошибиться :)
Но скорей всего конечно, акция только для тех, кому смс пришло.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  komp написав:чем больше участников и транзакций соответственно будет, тем банку выгоднее.
Потому в программе чётко и написано "необхідно щодня "
Лохотрон :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:46

Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:49

И еще.
При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.
В приложении светится без плюса.
Менеджер сказала, что ничего страшного. СМС информирование бесплатно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.

Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31

  ingtrans написав:
  rollo написав:При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.

Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.

Тогда все хорошо. Жду смс о подключении к программе кешбэк и поехали.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:32

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
dr_morgenstern
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