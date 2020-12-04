komp написав:чем больше участников и транзакций соответственно будет, тем банку выгоднее.
Потому в программе чётко и написано "необхідно щодня " Лохотрон
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Также в течении 15 минут получил новую карту. В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней. Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
И еще. При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +. Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса. В приложении светится без плюса. Менеджер сказала, что ничего страшного. СМС информирование бесплатно.
rollo написав:При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +. Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.
Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
rollo написав:При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +. Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.
Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.
Тогда все хорошо. Жду смс о подключении к программе кешбэк и поехали.
Зависит от отделения, судя по всему. Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту. В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней. Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.