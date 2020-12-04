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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1280128112821283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.


если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:48

  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

Приезжайте в Николаев. Покажу отделение. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дык уже - заехал в другое отделение по дороге, но и там не захотели нью-карту открывать, сославшись на то, что ещё клиент и надо ждать.
Был нюанс - на тот момент карта ещё светилась в банкиге.
Сейчас - пропала, остался только номер счёта.
Может и стоит попробовать снова податься, но мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.
Амвросий написав:
  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.


если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать :)





Как вариант, всего-то 140 км ;)
Хотя и в наших краях отделений много, лень по ним ездить, проверять откроют/неоткроют.

rollo написав:Приезжайте в Николаев. Покажу отделение. :D
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:57

dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тогда из жадности придется "кума" засылать за ещё одной картой в конце января ;)
Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.
Так что эксперимент можно и продолжить ^_^
omb написав:dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
dr_morgenstern
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