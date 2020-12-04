если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:48
Приезжайте в Николаев. Покажу отделение.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:55
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Дык уже - заехал в другое отделение по дороге, но и там не захотели нью-карту открывать, сославшись на то, что ещё клиент и надо ждать.
Был нюанс - на тот момент карта ещё светилась в банкиге.
Сейчас - пропала, остался только номер счёта.
Может и стоит попробовать снова податься, но мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.
Как вариант, всего-то 140 км
Хотя и в наших краях отделений много, лень по ним ездить, проверять откроют/неоткроют.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:57
dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тогда из жадности придется "кума" засылать за ещё одной картой в конце января
Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.
Так что эксперимент можно и продолжить ^_^
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