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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35
dr_morgenstern написав:
Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:48
dr_morgenstern написав:
Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
Приезжайте в Николаев. Покажу отделение.
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rollo
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:55
Дык уже - заехал в другое отделение по дороге, но и там не захотели нью-карту открывать, сославшись на то, что ещё клиент и надо ждать.
Был нюанс - на тот момент карта ещё светилась в банкиге.
Сейчас - пропала, остался только номер счёта.
Может и стоит попробовать снова податься, но мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.
Амвросий написав: dr_morgenstern написав:
Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать
Как вариант, всего-то 140 км
Хотя и в наших краях отделений много, лень по ним ездить, проверять откроют/неоткроют.
rollo написав:
Приезжайте в Николаев. Покажу отделение.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern
в П'ят 04 гру, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:57
dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:12
Тогда из жадности придется "кума" засылать за ещё одной картой в конце января
Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.
Так что эксперимент можно и продолжить ^_^
omb написав:dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:28
rollo написав:
Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?
Дякую
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stas_rst
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:34
stas_rst написав:
тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?
Дякую
можно сейчас переоткрыть. Акции очевигоды только перестанут приходить, нужно будет опять пол года ждать.
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Амвросий
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52
rollo написав:
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
Нужно, если хочешь получить карту после НГ.
dr_morgenstern написав:
мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:11
dr_morgenstern написав:
Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.
Що характерно, при відкритті стверджували, що вони лише готують документи, а відкриває рахунок ГО. Якщо це правда, то виходить, що ГО не перевіряє клієнт чи ні, а у курей просто синдром вахтера.
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