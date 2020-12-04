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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1281128212831284>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.


если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:48

  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.
rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

Приезжайте в Николаев. Покажу отделение. :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Дык уже - заехал в другое отделение по дороге, но и там не захотели нью-карту открывать, сославшись на то, что ещё клиент и надо ждать.
Был нюанс - на тот момент карта ещё светилась в банкиге.
Сейчас - пропала, остался только номер счёта.
Может и стоит попробовать снова податься, но мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.
Амвросий написав:
  dr_morgenstern написав:Зависит от отделения, судя по всему.
Мне вот ни по-хорошему, ни по-плохому не согласились переоткрыть карту до истечения 45-дневного срока.


если старую закрыли просто идите в отделение и открывайте новую. 45 дней не надо ждать :)





Как вариант, всего-то 140 км ;)
Хотя и в наших краях отделений много, лень по ним ездить, проверять откроют/неоткроют.

rollo написав:Приезжайте в Николаев. Покажу отделение. :D
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:05, всього редагувалось 2 разів.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:57

dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тогда из жадности придется "кума" засылать за ещё одной картой в конце января ;)
Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.
Так что эксперимент можно и продолжить ^_^
omb написав:dr_morgenstern а как же спортивный интерес) я бы попытался сходить
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:28

  rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?

Дякую
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:34

  stas_rst написав:тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?

Дякую


можно сейчас переоткрыть. Акции очевигоды только перестанут приходить, нужно будет опять пол года ждать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:52

  rollo написав:Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

Нужно, если хочешь получить карту после НГ. :)
  dr_morgenstern написав:мне не критично, ньюшка на хозяйстве не одна, да и мои 45 дней как раз на середину января приходятся, для максимизации профита логично вообще подгадать открытие карты на 28 января, например.

Бинго! 8)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  dr_morgenstern написав:логично вообще подгадать открытие карты на 28 января

Вангую очереди поросят 28-29 января в конторах сибаса :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:11

  dr_morgenstern написав:Хотя да, мне уже самому интересно, в чём причина такого разного поведения на отделениях и как оно там у них по протоколу должно быть.

Що характерно, при відкритті стверджували, що вони лише готують документи, а відкриває рахунок ГО. Якщо це правда, то виходить, що ГО не перевіряє клієнт чи ні, а у курей просто синдром вахтера.
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klug
 
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