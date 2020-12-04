В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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