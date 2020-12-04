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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:29
klug написав:
ГО не перевіряє клієнт чи ні, а у курей просто синдром вахтера.
В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Суб 05 гру, 2020 01:13
stas_rst написав: rollo написав:
Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?
Дякую
правильная дата 16 января, но будем надеятся, что банк продлит действие кешбека
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Суб 05 гру, 2020 07:54
rollo написав:
...а акція для отримання ніби до 31.01.21
Это граничная дата подключения к программе кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:48
omb написав: stas_rst написав: rollo написав:
Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.
тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?
Дякую
правильная дата 16 января, но будем надеятся, что банк продлит действие кешбека
малося на увазі - щоб встигнути закрити травневу і відкрити до 31.01.21, щоб діяло до січня 22 року
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01
stas_rst 16 января
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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