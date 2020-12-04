В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:29
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 05 гру, 2020 01:13
правильная дата 16 января, но будем надеятся, что банк продлит действие кешбека
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 гру, 2020 07:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это граничная дата подключения к программе кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 05 гру, 2020 11:48
малося на увазі - щоб встигнути закрити травневу і відкрити до 31.01.21, щоб діяло до січня 22 року
Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01
stas_rst 16 января
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:09
Сегодня при оплате приложением "Новой почты" доставки два раза сняло одну и ту же сумму. Причем в приложении выдало "Неуспешно", а саму сумму заблокировало, пришлось делать второй раз, на этот раз все нормально...
Да, что интересно! В первый раз код не пришел вообще... Но заблокировало даже без подтверждения...
В выписке заблокировано две суммы, оператор с ГЛ сказал: "Ждите", девушка с NovaPay (финансовая компания "Новой почты") говорит: "Да, видим, что одна - неуспешна, ждите, должно вернуться... "
Вопрос. Даже два.
1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания?
2. Как быстро Укрсиб зачисляет назад? А то оператор что-то промямлил про "до 15 рабочих дней".
В других банках такой опыт есть, здесь нет.
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:15
Да, кстати, по тройному ключ-коду на 100 грн.
В последнем было написано, мол, "до 6.12. действителен"
Но при попытке сегодня его ввести выдало "На жаль, акція уже завершена". Т.е. просто затроение, ничего не продлевали... (в первом был срок до 4.12., т.е. вчерашнего дня).
Жду еще на 300 грн за 30 операций в ноябре, но это, я понял, еще долго ждать...
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.
При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.
В теории как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А почему 16-го? Это ж дата выплаты кешбека за декабрь.
Как-то звонил на ГЛ, так они утверждали, что КБ начисляется строго год после получения смс о подключении. Может ошибаются.
С учётом конечной даты подключения к программе КБ - 31 января, логично получать карту не в середине января, а в конце, чтобы начислялся КБ до конца января 2022 года.
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:40
А почему 16-го? Это ж дата выплаты кешбека за декабрь.
Как-то звонил на ГЛ, так они утверждали, что КБ начисляется строго год после получения смс о подключении. Может ошибаются.
С учётом конечной даты подключения к программе КБ - 31 января, логично получать карту не в середине января, а в конце, чтобы начислялся КБ до конца января 2022 года.
UPD Хотя если судить по официальным условиям программы (
то, может и нет смысла ждать конца января 2020, если КБ только до декабря 2020 (??)
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