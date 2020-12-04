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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1282128312841285>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:ГО не перевіряє клієнт чи ні, а у курей просто синдром вахтера.

В Киеве как раз куры давали запрос и приходилось ждать ответа из "центра", что имярек "не клиент".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 01:13

  stas_rst написав:
  rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?

Дякую
правильная дата 16 января, но будем надеятся, что банк продлит действие кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 07:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  rollo написав:...а акція для отримання ніби до 31.01.21
Это граничная дата подключения к программе кешбека.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:48

  omb написав:
  stas_rst написав:
  rollo написав:Также в течении 15 минут получил новую карту.
В мобайле светится старый счет. Менеджер сказала, что старый счет исчезнет через 45 дней.
Т.е. никаких 45 дней со дня закрытия старой карты для открытия новой ждать не нужно.

тут запитання прилетіло - якщо у мене картка до травня 21, а акція для отримання ніби до 31.01.21, то чи варто закрити у січні діючу після вибору КБ і зробити нову, щоб до січня 22 була в акції ?
Чи дата неправильна ?

Дякую
правильная дата 16 января, но будем надеятся, что банк продлит действие кешбека

малося на увазі - щоб встигнути закрити травневу і відкрити до 31.01.21, щоб діяло до січня 22 року :(
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 13:01

stas_rst 16 января
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:09

Сегодня при оплате приложением "Новой почты" доставки два раза сняло одну и ту же сумму. Причем в приложении выдало "Неуспешно", а саму сумму заблокировало, пришлось делать второй раз, на этот раз все нормально...

Да, что интересно! В первый раз код не пришел вообще... Но заблокировало даже без подтверждения...

В выписке заблокировано две суммы, оператор с ГЛ сказал: "Ждите", девушка с NovaPay (финансовая компания "Новой почты") говорит: "Да, видим, что одна - неуспешна, ждите, должно вернуться... "

Вопрос. Даже два.
1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания?
2. Как быстро Укрсиб зачисляет назад? А то оператор что-то промямлил про "до 15 рабочих дней".
В других банках такой опыт есть, здесь нет.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:15

Да, кстати, по тройному ключ-коду на 100 грн.
В последнем было написано, мол, "до 6.12. действителен"
Но при попытке сегодня его ввести выдало "На жаль, акція уже завершена". Т.е. просто затроение, ничего не продлевали... (в первом был срок до 4.12., т.е. вчерашнего дня).

Жду еще на 300 грн за 30 операций в ноябре, но это, я понял, еще долго ждать...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Искатель написав:1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания?
Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.
При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.
В теории как-то так
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:28

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А почему 16-го? Это ж дата выплаты кешбека за декабрь.
Как-то звонил на ГЛ, так они утверждали, что КБ начисляется строго год после получения смс о подключении. Может ошибаются.
С учётом конечной даты подключения к программе КБ - 31 января, логично получать карту не в середине января, а в конце, чтобы начислялся КБ до конца января 2022 года.
omb написав:stas_rst 16 января


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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:40

А почему 16-го? Это ж дата выплаты кешбека за декабрь.
Как-то звонил на ГЛ, так они утверждали, что КБ начисляется строго год после получения смс о подключении. Может ошибаются.
С учётом конечной даты подключения к программе КБ - 31 января, логично получать карту не в середине января, а в конце, чтобы начислялся КБ до конца января 2022 года.
omb написав:stas_rst 16 января


Зображення

UPD Хотя если судить по официальным условиям программы (https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf)
"1.3. Строк на який підключається Програма кешбеку становить 12 календарних місяців, починаючи з місяця активації Картки."

то, может и нет смысла ждать конца января 2020, если КБ только до декабря 2020 (??)
dr_morgenstern
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