Додано: Суб 05 гру, 2020 14:27

Искатель написав: 1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания? 1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания?

Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.В теории как-то так