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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1282128312841285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:45

запитання просте як табуретка:
картка - старт 05.20
кінець акції на підключення до програми - 31.01.21
чи є сенс зайти по новому у січні після СЕП з КБ (за умови підключення не через 45 днів). якщо 45 днів, то треба уже на наступний тиждень. Тоді КБ за листопад - в подарунок банку.
ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ???
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:59

  stas_rst написав:ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ???
к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.
Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:04

  Flamingo написав:В общем договорились дождаться 16го и попробовать.
Но гарантий никто тут не даст. Пробуйте и вы!

Дякую! Але мабуть дочекаюсь Вашого успішного кам-беку :) Тоді обов'язково спробую.
Бо щось мені підказує, що у Вас таки вийде успішно, а у мене, як завше, вийде ср@ka :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:17

  stas_rst написав:запитання просте як табуретка:
картка - старт 05.20
кінець акції на підключення до програми - 31.01.21
чи є сенс зайти по новому у січні після СЕП з КБ (за умови підключення не через 45 днів). якщо 45 днів, то треба уже на наступний тиждень. Тоді КБ за листопад - в подарунок банку.
ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ???


У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:18

  Flamingo написав:
  Искатель написав:1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания?
Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.
При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.
В теории как-то так

Приветствую!
С теорией по данному вопросу я знаком довольно неплохо :)
Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:22

  Искатель написав: У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)?

Ви неуважні. Мова про кінцеву дату підключення нової картки до програми КБ.
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:27

  Искатель написав:Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались...

Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:30

  Flamingo написав:
  Искатель написав:Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались...

Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта

Просто в чате с ГЛ написали "сумма будет в блоке до 16.12", а сам мерчант заявил, что "возврат будет максимум в течение суток". Несостыковочка возникла, вот почему и решил уточнить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 16:12

Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть?
vovareuckij
 
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