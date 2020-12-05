Додано: Суб 05 гру, 2020 14:59

stas_rst написав: ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ???

к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы!