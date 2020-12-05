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банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1283128412851286> ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 180 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 253 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 130 Всього голосів : 984 Додано: Суб 05 гру, 2020 14:45 запитання просте як табуретка:

картка - старт 05.20

кінець акції на підключення до програми - 31.01.21

чи є сенс зайти по новому у січні після СЕП з КБ (за умови підключення не через 45 днів). якщо 45 днів, то треба уже на наступний тиждень. Тоді КБ за листопад - в подарунок банку.

ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk stas_rst

Повідомлень: 987 З нами з: 27.02.19 Подякував: 347 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 14:59 stas_rst написав: ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.

Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы! к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы! 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5224 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:04 Flamingo написав: В общем договорились дождаться 16го и попробовать.

Но гарантий никто тут не даст. Пробуйте и вы! В общем договорились дождаться 16го и попробовать.Но гарантий никто тут не даст. Пробуйте и вы!

Дякую! Але мабуть дочекаюсь Вашого успішного кам-беку Тоді обов'язково спробую.

Бо щось мені підказує, що у Вас таки вийде успішно, а у мене, як завше, вийде ср@ka Дякую! Але мабуть дочекаюсь Вашого успішного кам-бекуТоді обов'язково спробую.Бо щось мені підказує, що у Вас таки вийде успішно, а у мене, як завше, вийде ср@ka ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk stas_rst

Повідомлень: 987 З нами з: 27.02.19 Подякував: 347 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:17 stas_rst написав: запитання просте як табуретка:

картка - старт 05.20

кінець акції на підключення до програми - 31.01.21

чи є сенс зайти по новому у січні після СЕП з КБ (за умови підключення не через 45 днів). якщо 45 днів, то треба уже на наступний тиждень. Тоді КБ за листопад - в подарунок банку.

ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? запитання просте як табуретка:картка - старт 05.20кінець акції на підключення до програми - 31.01.21чи є сенс зайти по новому у січні після СЕП з КБ (за умови підключення не через 45 днів). якщо 45 днів, то треба уже на наступний тиждень. Тоді КБ за листопад - в подарунок банку.ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ???



У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)? У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)? Искатель Повідомлень: 4230 З нами з: 22.02.16 Подякував: 633 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:18 Flamingo написав: Искатель написав: 1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания? 1. У кого-то здесь бывали двойные блокировки/списания? Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.

При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.

В теории как-то так Тут надо разделять все-таки блокировки и списания - потому что это принципиально разные вещи. У вас скорее всего сумма в блоке. Поэтому вести речь буду о блокировке. И не конкретно здесь а в принципе.При блокировках возможно как бы два варианта решения - сам мерчант снимет блокировку и тогда деньги вернутся сразу после снятия - это первый. Блокировка провисит максимально возможный срок предусмотренный МПС (обычно это месяц) и разблокируется автоматически - это второй. Бывает что у блокировки изначально установлен более короткий срок чем месяц - например неделя или 10 дней - в этом случае деньги станут доступны раньше. Говорят есть еще третий способ - если предоставить своему банку убедительные доказательства что сумма точно не спишется (например переписку с мерчантом, где он подтверждает расторжение сделки в виду отсутствия товара и т.п.) то банк может как бы снять блок, но на такое банки если и идут то очень не часто.В теории как-то так

Приветствую!

С теорией по данному вопросу я знаком довольно неплохо

Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались... Приветствую!С теорией по данному вопросу я знаком довольно неплохоИнтересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались... Искатель Повідомлень: 4230 З нами з: 22.02.16 Подякував: 633 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:22 Искатель написав: У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)? У меня тоже карта выдана 19.05.20. А кто сказал, что кэшбэк по ней будет только до конца января? Разве не год с момента получения (т.е. до мая)?

Ви неуважні. Мова про кінцеву дату підключення нової картки до програми КБ. Ви неуважні. Мова про кінцеву дату підключення нової картки до програми КБ. ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk stas_rst

Повідомлень: 987 З нами з: 27.02.19 Подякував: 347 раз. Подякували: 184 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:27 Искатель написав: Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались... Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались...

Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5224 З нами з: 20.03.15 Подякував: 91 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 15:30 Flamingo написав: Искатель написав: Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались... Интересовали конкретные кейсы(как сейчас модно выражаться) по данному банку. Были ли у кого-то в Укрсибе двойные блокировки и как быстро разблокировались...

Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта Так в том то и дело что это от сибаса зависит в последнюю очередь - важнее настройки блока от МПС и мерчанта

Просто в чате с ГЛ написали "сумма будет в блоке до 16.12", а сам мерчант заявил, что "возврат будет максимум в течение суток". Несостыковочка возникла, вот почему и решил уточнить. Просто в чате с ГЛ написали "сумма будет в блоке до 16.12", а сам мерчант заявил, что "возврат будет максимум в течение суток". Несостыковочка возникла, вот почему и решил уточнить. Искатель Повідомлень: 4230 З нами з: 22.02.16 Подякував: 633 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 16:12 Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть? vovareuckij Повідомлень: 21 З нами з: 19.06.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 16:35 Flamingo написав: stas_rst написав: ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? ЗАПИТАННЯ: ЯК ПРАВИЛЬНО поступити, щоб ще рік юзати КБ ??? к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.

Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы! к сожалению мне кажется тут нет единственно верного ответа. Многое тут еще зависит и от удачи. Потому как в итоге вы старую карту можете закрыть а новую не получить. Или получить а кэшбек не подключится. Про 45 дней говорят. Но есть и кейсы закрытия и открытия в один день. А есть кейсы когда это не удалось. Я на этой неделе закинул удочку своему новому персмену - он сразу меня ошарашил, мол по условиям карты кышмыш только новым клиентам, а вы уже как бы нет. Я ему про успешные кейсы, он взял паузу на 2 часа - я так понял узнавал в головном офисе, в итоге перезвонил и сказал что ему сказали что переотрытся день в день нельзя. Я ему опять об успешных кейсах причем из моего города и даже рассказал ему что для этого надо. На что он сказал - ну давайте попробуем , если получится хорошо - нет так нет. В общем договорились дождаться 16го и попробовать.Но гарантий никто тут не даст. Побуйте и вы!

Как так то??

Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..

Перебранчуйтесь с вирта на наземное Как так то??Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..Перебранчуйтесь с вирта на наземное guntherhouse777 Повідомлень: 4602 З нами з: 30.01.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 316 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1283128412851286> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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