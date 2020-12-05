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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
vovareuckij, по умолчанию подключаются и бесплатные, и платные SMS-ки. Платные надо отключать через чат до конца месяца получения карты.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
Додано: Суб 05 гру, 2020 17:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Это зачем? Мне как раз виртуальное очень понравилось в плане замены карты. В четверг написал менеджеру, она перезвонила, закрыли карту с подписанием заявления кодом, прозвонила в отделение, договорилась, чтобы меня принали в удобное мне время в на следующий день. Можно было и на этот же день договорится, но мне в тот день было неудобно ехать. В итоге приехал, мне приняли фактически без очереди, подписал документы, получил карту. Пуш о кешбэке пришел сегодня рано утром, как и положено.
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