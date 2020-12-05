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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
vovareuckij, по умолчанию подключаются и бесплатные, и платные SMS-ки. Платные надо отключать через чат до конца месяца получения карты.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
vovareuckij написав:
Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть?
дзвінком на ГЛ або запитом в чат в застосунку
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Додано: Суб 05 гру, 2020 17:15
guntherhouse777 написав:
Перебранчуйтесь с вирта на наземное
Это зачем? Мне как раз виртуальное очень понравилось в плане замены карты. В четверг написал менеджеру, она перезвонила, закрыли карту с подписанием заявления кодом, прозвонила в отделение, договорилась, чтобы меня принали в удобное мне время в на следующий день. Можно было и на этот же день договорится, но мне в тот день было неудобно ехать. В итоге приехал, мне приняли фактически без очереди, подписал документы, получил карту. Пуш о кешбэке пришел сегодня рано утром, как и положено.
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:29
guntherhouse777 написав:
Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..
Ніби не було нічого...ingtrans
Після "переродження" ви залишились у віртуальному чи стали "реальним"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:33
klug написав: guntherhouse777 написав:
Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..
Ніби не було нічого...ingtrans
Після "переродження" ви залишились у віртуальному чи стали "реальним"?
В виртуальном остался с тем же менеджером.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 235 раз.
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