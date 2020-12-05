УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
vovareuckij, по умолчанию подключаются и бесплатные, и платные SMS-ки. Платные надо отключать через чат до конца месяца получения карты.
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MASolomko
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:43
vovareuckij написав:
Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть?
дзвінком на ГЛ або запитом в чат в застосунку
YaVI
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Додано: Суб 05 гру, 2020 17:15
guntherhouse777 написав:
Перебранчуйтесь с вирта на наземное
Это зачем? Мне как раз виртуальное очень понравилось в плане замены карты. В четверг написал менеджеру, она перезвонила, закрыли карту с подписанием заявления кодом, прозвонила в отделение, договорилась, чтобы меня принали в удобное мне время в на следующий день. Можно было и на этот же день договорится, но мне в тот день было неудобно ехать. В итоге приехал, мне приняли фактически без очереди, подписал документы, получил карту. Пуш о кешбэке пришел сегодня рано утром, как и положено.
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ingtrans
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:29
guntherhouse777 написав:
Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..
Ніби не було нічого...
ingtrans
Після "переродження" ви залишились у віртуальному чи стали "реальним"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:33
klug написав: guntherhouse777 написав:
Я ж проторил дорожку, расставил флажки и местных предупредил..
Ніби не було нічого...
ingtrans
Після "переродження" ви залишились у віртуальному чи стали "реальним"?
В виртуальном остался с тем же менеджером.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 00:19
vovareuckij написав:
Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть?
В приложении, тапаете на карту(маленькая иконка), тапеете 3 точки в правом верхнем углу, тапеете SMS-сервис.
Если написано Star-SMS подключен на номер .. - то бесплатно, если Star-SMS+ - то платно.
Т.е. если вот так, то бесплатно:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Нед 06 гру, 2020 07:41
ukrprom2014 написав:
если Star-SMS+ - то платно.
А у кого-то там реально было написано StarInform+?
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1912
З нами з: 31.07.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 235 раз.
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