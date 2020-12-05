guntherhouse777 написав:Перебранчуйтесь с вирта на наземное
Это зачем? Мне как раз виртуальное очень понравилось в плане замены карты. В четверг написал менеджеру, она перезвонила, закрыли карту с подписанием заявления кодом, прозвонила в отделение, договорилась, чтобы меня принали в удобное мне время в на следующий день. Можно было и на этот же день договорится, но мне в тот день было неудобно ехать. В итоге приехал, мне приняли фактически без очереди, подписал документы, получил карту. Пуш о кешбэке пришел сегодня рано утром, как и положено.
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vovareuckij написав:Знакомый получил на днях карту Нью кард, подскажите как узнать платные или бесплатные смски по ней подключены? Где-то это можно глянуть?
В приложении, тапаете на карту(маленькая иконка), тапеете 3 точки в правом верхнем углу, тапеете SMS-сервис. Если написано Star-SMS подключен на номер .. - то бесплатно, если Star-SMS+ - то платно. Т.е. если вот так, то бесплатно:
А у кого-то там реально было написано StarInform+?
при открытии мена сразу просил отключать. "+" напишет если затем самому подключать в этом прекрасном приложении . Случаи с СИ- и СИ+ неоднократно тут описаны.Урок стоит всего 15 грн.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
А у кого-то там реально было написано StarInform+?
при открытии мена сразу просил отключать. "+" напишет если затем самому подключать. Случаи с СИ- и СИ+ неоднократно тут описаны.Урок стоит всего 15 грн.
То, что по умолчанию подключают StarInform+ за 15 грн в месяц, я не сомневаюсь. Только в эту пятницу в связи с получением новой карты проходил процедуру отключения StarInform+ и подключения StarInform. Вопрос в другом: действительно ли в приложении отображается StarInform+, если подключено StarInform+, или в приложении всегда видно только StarInform? Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)