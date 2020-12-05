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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:56
MASolomko написав:
vovareuckij, по умолчанию подключаются и бесплатные, и платные SMS-ки. Платные надо отключать через чат до конца месяца получения карты.
Макс,хороший совет,нам спонсоры нужны viewtopic.php?p=5089925#p5089925
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:06
Мизантрóп
Вы не поняли суть моего комментария. ukrprom2014
написал:
Если написано Star-SMS подключен на номер .. - то бесплатно, если Star-SMS+ - то платно.
У Вас когда-то там было написано "StarInform+"? Или Вы, как и я, узнали о подключении StarInform+ только из пушей/СМС?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:26
ingtrans написав:
Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform.
Вы полностью правы - в аппке все пишет одинаково. Увидеть с плюсом у вас СИ или без может только горячка. Ну и куры в отделении
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:33
Flamingo написав: ingtrans написав:
Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform.
Вы полностью правы - в аппке все пишет одинаково. Увидеть с плюсом у вас СИ или без может только горячка. Ну и куры в отделении
Ну вот, собственно, и получается, что следуя совету ukrprom2014
, можно запросто попасть на 15 грн.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:38
При открытии новой карты пришли два пуш. Один на подключение СИ+, позже, второй, на подключение СИ-.
В приложении светится. СИ-.
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rollo
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:45
rollo написав:
При открытии новой карты пришли два пуш. Один на подключение СИ+, позже, второй, на подключение СИ-.
В приложении светится. СИ-.
Второй пуш пришел, потому что либо Вы сами попросили включить просто StarInform, либо менеджер сам отключил по собственной иннициативе. Я, например, просил, хотя сама менеджер сказала, что есть бесплатный StarInform и платный StarInform+. А то, что светится в приложении, как выше подтвердил Flamingo
, вообще фиолетово. Там просто не видна разница между StarInform и StarInform+ - всегда отображается StarInform.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:49
Чо известно, по Нью Карду с нового года остается кэшбек 5%? Вроде это "счастье" шло как акция на 12 мес?
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ignorabimus
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:53
ingtrans написав: Flamingo написав: ingtrans написав:
Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform.
Вы полностью правы - в аппке все пишет одинаково. Увидеть с плюсом у вас СИ или без может только горячка. Ну и куры в отделении
Ну вот, собственно, и получается, что следуя совету ukrprom2014
, можно запросто попасть на 15 грн.
поблагодарим его,нам спонсоры нужны.
Вопрошающие не умеют поиском по ветке пользоваться.
Цена урока 15 грн. в месяц до просветления
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:54
Flamingo написав:
Вы полностью правы - в аппке все пишет одинаково.
Это классная апка© местные
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:55
ignorabimus написав:
Чо известно, по Нью Карду с нового года остается кэшбек 5%? Вроде это "счастье" шло как акция на 12 мес?
Пока кешбэк по карте а 12 месяцев после подключения, а подключение до 31.01.2021. Информации о то, что будет дальше, пока нет. В FB видел комментарий от Укрсиба, что думают о том, что будет дельше. Но такой комментарий ни к чему не обязывает.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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