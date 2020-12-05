ignorabimus написав:Чо известно, по Нью Карду с нового года остается кэшбек 5%? Вроде это "счастье" шло как акция на 12 мес?
По карте кэшбек подключается на 12 месяцев с момента прихода смс-ки о его подключения. Так что если еще не прошло 12 месяцев со дня получения вами нью-карда - то кэшбек 100% будет и в 2021 году. Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
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ingtrans написав:Мизантрóп Вы не поняли суть моего комментария. ukrprom2014 написал:
Если написано Star-SMS подключен на номер .. - то бесплатно, если Star-SMS+ - то платно.
У Вас когда-то там было написано "StarInform+"? Или Вы, как и я, узнали о подключении StarInform+ только из пушей/СМС?
всё я понял сразу и писАл про мена (менеджера) своего.Она когда с первых моих слов поняла мою подкованность сама изначально всё отключила.Я кумекал как подключить и прочёл в супер апке про СИ+ и 15 грн. Но,обмыв новую карту,перечитал форум и через чатик всё для себя решил
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 06 гру, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Flamingo написав:Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
Другими словами, если открыть в январе нового года другую Ньюкард можно пользоваться кэшбеком еще год?
Flamingo написав:Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
Другими словами, если открыть в январе нового года другую Ньюкард можно пользоваться кэшбеком еще год?
Якщо програму не заріжуть...то теоретично так.
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rollo написав:При открытии новой карты пришли два пуш. Один на подключение СИ+, позже, второй, на подключение СИ-. В приложении светится. СИ-.
Второй пуш пришел, потому что либо Вы сами попросили включить просто StarInform, либо менеджер сам отключил по собственной иннициативе. Я, например, просил, хотя сама менеджер сказала, что есть бесплатный StarInform и платный StarInform+. А то, что светится в приложении, как выше подтвердил Flamingo, вообще фиолетово. Там просто не видна разница между StarInform и StarInform+ - всегда отображается StarInform.
Ничего не просил. Пуш сам прилетел. Но менеджер молодец. Сказала, что информирование бесплатно.