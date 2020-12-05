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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:57

  ignorabimus написав:Чо известно, по Нью Карду с нового года остается кэшбек 5%? Вроде это "счастье" шло как акция на 12 мес?

По карте кэшбек подключается на 12 месяцев с момента прихода смс-ки о его подключения. Так что если еще не прошло 12 месяцев со дня получения вами нью-карда - то кэшбек 100% будет и в 2021 году.
Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:57

  ingtrans написав:Мизантрóп
Вы не поняли суть моего комментария. ukrprom2014 написал:
Если написано Star-SMS подключен на номер .. - то бесплатно, если Star-SMS+ - то платно.

У Вас когда-то там было написано "StarInform+"? Или Вы, как и я, узнали о подключении StarInform+ только из пушей/СМС?

всё я понял сразу и писАл про мена (менеджера) своего.Она когда с первых моих слов поняла мою подкованность сама изначально всё отключила.Я кумекал как подключить и прочёл в супер апке про СИ+ и 15 грн.
Но,обмыв новую карту,перечитал форум и через чатик всё для себя решил :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Нед 06 гру, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:58

  Мизантрóп написав:
  Flamingo написав:Вы полностью правы - в аппке все пишет одинаково.

Это классная апка© местные

Да нормальная апка, но, как я и до этого писал, функциональности у нее маловато. Того же переключения на другой тип информирования у нее нет и еще много чего нет, но особых глюков не наблюдается.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:09

  Flamingo написав:Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
Другими словами, если открыть в январе нового года другую Ньюкард можно пользоваться кэшбеком еще год?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:19

  ignorabimus написав:
  Flamingo написав:Но сами нью-карды с кэшбеком Сибас обещал выпускать до 31.01.2021 - учитывая что 30 и 31 января в следующем году - выходные, то крайний срок получения карты с кэшбеком 29 января 2021 года
Другими словами, если открыть в январе нового года другую Ньюкард можно пользоваться кэшбеком еще год?

Якщо програму не заріжуть...то теоретично так.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:23

  ingtrans написав:
  rollo написав:При открытии новой карты пришли два пуш. Один на подключение СИ+, позже, второй, на подключение СИ-.
В приложении светится. СИ-.

Второй пуш пришел, потому что либо Вы сами попросили включить просто StarInform, либо менеджер сам отключил по собственной иннициативе. Я, например, просил, хотя сама менеджер сказала, что есть бесплатный StarInform и платный StarInform+. А то, что светится в приложении, как выше подтвердил Flamingo, вообще фиолетово. Там просто не видна разница между StarInform и StarInform+ - всегда отображается StarInform.

Ничего не просил. Пуш сам прилетел. Но менеджер молодец. Сказала, что информирование бесплатно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:50

rollo форум прокачивает персонал банка :mrgreen:
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В грудні були якісь пропозиції в Очевигоді з гарантованим кешбеком?
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:07

  omb написав:rollo форум прокачивает персонал банка :mrgreen:

Типа того. :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:27

  omb написав:rollo форум прокачивает персонал банка :mrgreen:

Качай не качай....а кишмиш давай. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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