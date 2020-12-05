Про гарантовані на грудень не чув, лише умовні (шанс виграти)
про це вже згадували на форумі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:28
Про гарантовані на грудень не чув, лише умовні (шанс виграти)
про це вже згадували на форумі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:04
pavyak а нам то, что? нам наливают, мы пьем
Кешбечные карты!
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