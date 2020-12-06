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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1286128712881289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:28

  pavyak написав:В грудні були якісь пропозиції в Очевигоді з гарантованим кешбеком?


Про гарантовані на грудень не чув, лише умовні (шанс виграти)
про це вже згадували на форумі
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:04

pavyak а нам то, что? нам наливают, мы пьем :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:28

  omb написав:pavyak а нам то, что? нам наливают, мы пьем :)

Ось тільки по 500 на рило ...малувато буде. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:33

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:pavyak а нам то, что? нам наливают, мы пьем :)

Ось тільки по 500 на рило ...малувато буде. :)

у ахметбая 300,но по 10 и до мая.Лучше или хуже?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:39

Мизантрóп, в Ахметбая ше менше...але пійло більш елітне. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:49

Квесторе_поверніться ну так открывайте больше карт, будет много по 500
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:03

  omb написав:Квесторе_поверніться ну так открывайте больше карт, будет много по 500

И где же можно столько отоварить? Если не жалко - поделитесь в личку
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:08

  valya написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться ну так открывайте больше карт, будет много по 500

И где же можно столько отоварить? Если не жалко - поделитесь в личку

десяток объектов недвижимости большой семьи требует наличие карты у каждого в зимний период.Отоварить полученные по 500 не проблема
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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