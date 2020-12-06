Про гарантовані на грудень не чув, лише умовні (шанс виграти)
про це вже згадували на форумі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:28
Про гарантовані на грудень не чув, лише умовні (шанс виграти)
про це вже згадували на форумі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 гру, 2020 14:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:04
pavyak а нам то, что? нам наливают, мы пьем
Кешбечные карты!
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:28
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:33
у ахметбая 300,но по 10 и до мая.Лучше или хуже?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:39
Мизантрóп, в Ахметбая ше менше...але пійло більш елітне.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 06 гру, 2020 15:49
Квесторе_поверніться ну так открывайте больше карт, будет много по 500
Кешбечные карты!
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:03
И где же можно столько отоварить? Если не жалко - поделитесь в личку
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:08
десяток объектов недвижимости большой семьи требует наличие карты у каждого в зимний период.Отоварить полученные по 500 не проблема
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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