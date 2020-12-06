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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:00
ingtrans написав:
Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform
Да, беру слова назад, Вы правы.
Посмотрел по вновь полученной карте с СИ+ - написано СИ.
Сейчас различий действительно нет.
Раньше, когда СтарИнформ+ был бесплатным, а обычный СтарИнформ платным - у меня в том меню писало СтарИнфром+
Так что сейчас действительно, из приложения это не понятно.
Звоним на ГЛ и узнаем.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Нед 06 гру, 2020 19:03
ukrprom2014 написав:
Раньше, когда СтарИнформ+ был бесплатным, а обычный СтарИнформ платным
А такого же никогда и не было. Когда обычный СтарИнформ платным, тогда СтарИнформ+ нельзя было подключить, и ГЛ это подтверждала.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:22
Вкладчик1234 написав: pavyak написав:
Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Свинорылы оказывают услуги по улучшению статистики использования платежных карт. Недорого
и всегда открыты к новым предложениям)
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:20
Вкладчик1234 написав: pavyak написав:
Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Свинорылы оказывают услуги по улучшению статистики использования платежных карт. Недорого
Навпаки - дорого.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:04
rollo написав: ingtrans написав: rollo написав:
При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.
Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.
Тогда все хорошо. Жду смс о подключении к программе кешбэк и поехали.
лучше через чат отключите информ+, а то может быть сюрприз за 15грн
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:11
pavyak написав:
Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Довго мучався щоб це вигадати чи вночі з ліжка впав?
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Додано: Нед 06 гру, 2020 23:41
pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці
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