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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1287128812891290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Если подозрение, что в приложении не видно различий между StarInform+ и StarInform

Да, беру слова назад, Вы правы.
Посмотрел по вновь полученной карте с СИ+ - написано СИ.
Сейчас различий действительно нет.
Раньше, когда СтарИнформ+ был бесплатным, а обычный СтарИнформ платным - у меня в том меню писало СтарИнфром+
Так что сейчас действительно, из приложения это не понятно.
Звоним на ГЛ и узнаем.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:03

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Раньше, когда СтарИнформ+ был бесплатным, а обычный СтарИнформ платным

А такого же никогда и не было. Когда обычный СтарИнформ платным, тогда СтарИнформ+ нельзя было подключить, и ГЛ это подтверждала.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:22

  Вкладчик1234 написав:
  pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .

Свинорылы оказывают услуги по улучшению статистики использования платежных карт. Недорого :)
и всегда открыты к новым предложениям)
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:20

  Вкладчик1234 написав:
  pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .

Свинорылы оказывают услуги по улучшению статистики использования платежных карт. Недорого :)

Навпаки - дорого.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:04

  rollo написав:
  ingtrans написав:
  rollo написав:При открытии новой карты прилетел пуш о подключении к Стар информ +.
Спустя некоторое время прилетел второй пуш о подключении к Стар информ без плюса.

Ну так это кажется правильным. По умолчанию подключается платный StarInform+, его отключают и подключат бесплатный StarInform. Я точно такие же пуши сегодня получил. Правда, между ними еще есть пуш об отключении StarInform+.

Тогда все хорошо. Жду смс о подключении к программе кешбэк и поехали.

лучше через чат отключите информ+, а то может быть сюрприз за 15грн
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:11

  pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .

Довго мучався щоб це вигадати чи вночі з ліжка впав?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
Та ні, то дурниці
Faceless
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