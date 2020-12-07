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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1288128912901291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 984
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
130
Всього голосів : 984
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:18

ingtrans
В ноябре у меня не было...
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:28

      Spring написав:ingtrans
    В ноябре у меня не было...

    Я не помню, когда у меня появилось разбивка на категори, но, кажется, и летом уже была. Еще по тапу на Обзор в карточном счете открывается Диаграмка с разбивкой по типам расходов.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:32

      Spring написав:В приложении Укрсиба теперь все оплаты отражены через категории, типа Путешествия, Развлечения и тд, а не так, как раньше - просто оплата услуг/товаров в интернете.
    Готовятся к введению категорий кешбека?
    с января была диаграмма трат и доходов :)
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:34

      Faceless написав:
    pavyak написав:Було таке припущення що вся ця щедрість банка, це прокачка ЄвроКовідних грандів банком, а ми тільки інструмент цієї музики .
    Та ні, то дурниці

    Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.
    pavyak
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:42

      pavyak написав:
      Faceless написав:Та ні, то дурниці

    Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу. Це не кредитка, де нам пояснюють, що більшість навіть не знають , що таке пільговий період. Колись Гороховський сказав: "таких як Ви 1%", і я йому пояснював що з його новим проектом відсоток буде іншим і тільки через пів року він з цим погодився, змінив політику банку.

    Звісно, банк не богадельня але й "прокачка ЄвроКовідних грандів" тут взагалі не до чого, тим паче яке відношення якісь гранди можуть мати до бонусів по картках.
    Поки є в них маркетинговий бюджет на залучення/активізацію клієнтів - будуть і бонуси. Практика підказує, що щедрість в УкрСибу зазвичай недовга
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:01

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      pavyak написав:Банк не благодійна контора, цей феєрверк подарунків мусить мати природу.
    Дык я ж писал, что по всем признакам то какие акции проводились в последние месяцы - явно какой-то из отделов просто тупо выполнял отдельные количественные KPI. Так что все гораздо банальнее и "евроКовидный гранты" тут вовсе не при чем.
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:02

    давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
    для розрахунку наприклад візьмемо "свинку" що дістала 500+1000+1000

    скільки таких клєінтів на банк, як гадаєте
    +50грн !
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    greenozon
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:05

    Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

      greenozon написав:давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
    Это что из разряда как выводить среднюю температуру по больнице :twisted:
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:40

    greenozon не все захотят писать + куча людей не с форума..а так у меня +1 по одному акку, по второму меньше
    Кешбечные карты!
    1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
    2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
    3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
    Вопросы - в личку!
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:44

      greenozon написав:давайте спробуємо прикинути об'єм щедрості банку
    для розрахунку наприклад візьмемо "свинку" що дістала 500+1000+1000

    скільки таких клєінтів на банк, як гадаєте


    В лотерее декабря 5 миллионов на кону. Мабуть прошлые акции были соизмеримы.
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